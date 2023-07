Gerücht: Microsoft wird Xbox Live Gold töten und in Game Pass Core umwandeln

HQ

Vor zwei Jahren habe ich geschrieben, dass es offensichtlich war, dass Microsoft Xbox Live Gold stoppen und sich stattdessen voll und ganz auf den Game Pass konzentrieren wollte, also haben wir lange darauf gewartet.

Denn es scheint, als hätte Windows Central einen Fehler gemacht und einen Artikel veröffentlicht, in dem bestätigt wird, dass Xbox Live Gold am 1. September in eine neue Game Pass-Stufe namens Xbox Game Pass Core umgewandelt wird, bevor es sehr schnell entfernt wird, aber nicht, bevor café.naver.com es geschafft hat, die Informationen zu erfassen.

Dies wird nicht nur eine Namensänderung sein, sondern Games with Gold wird als Teil davon endlich zur Ruhe kommen. Stattdessen erhalten Xbox Game Pass Core-Abonnenten Zugriff auf eine kleine Auswahl der Spiele, die mit den regulären/höheren Stufen des Game Pass verfügbar sind, beginnend mit mehr als 25 Spielen, darunter:



Unter uns



Unterlängen



Entehrt 2



Ewiges Verderben



Fable Jubiläum



Fallout 4



Fallout 76



Forza Horizon 4



Gänge 5



Geerdet



Halo 5: Wächter



Halo Wars 2



Höllenklinge: Senuas Opfer



Menschlicher Flachfall



Innerhalb



Ori und der Wille der Irrlichter



Psychonauten 2



Zustand des Verfalls 2



The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited



Spiele, die Sie bereits im Rahmen von Games with Gold erworben haben, sind weiterhin verfügbar, solange Sie über Xbox Game Pass Core verfügen, daher ist es sinnvoll, dass bestehende Xbox Live Gold-Mitglieder automatisch in Core umgewandelt werden. Dann sollte es keine Überraschung sein, dass die Preise gleich bleiben und Xbox Game Pass Core erforderlich ist, um Multiplayer-Spiele zu spielen, die nicht kostenlos spielbar sind.

Erwarten Sie eine offizielle Bestätigung und weitere Details dazu, entweder im Laufe des Tages oder später in dieser Woche, je nachdem, ob Microsoft möchte, dass die Übernahme von Activision Blizzard King im Rampenlicht steht oder nicht.

Wie klingt Xbox Game Pass Core für dich?