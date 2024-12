Gerücht: Microsoft wird in Zukunft keine echten Exklusivtitel mehr haben

HQ

Es ist nicht einfach, die Strategie von Microsoft im Moment zu verstehen. Die Fortsetzung eines ehemaligen PlayStation-Exklusivtitels wie Senua's Saga: Hellblade II kam nur für PC und Xbox, während Indiana Jones and the Great Circle zu einem Zeit-Exklusivtitel wurde und The Outer Worlds 2 am ersten Tag für Playstation erscheint. In der Zwischenzeit haben wir Titel wie Avowed und South of Midnight, die beide (zumindest vorerst) Xbox-Exklusivtitel zu sein scheinen.

Es gibt kein gutes Regelwerk, keine klare Richtlinie, und immer mehr Menschen beginnen sich zu fragen, warum sie sich in das Microsoft-Ökosystem einkaufen sollten.

Nun schreibt Windows Central-Redakteur Jez Corden via X, dass echte Exclusives für Microsoft für immer verschwunden sind und dass sie von nun an bestenfalls mit Zeit-Exclusives arbeiten werden. Cordens Meinung ist natürlich nicht offiziell, aber er hat schon viele Male gezeigt, dass er an der Spitze von Microsoft steht, und er fügt auch hinzu:

"Wenn einige Spiele exklusiv sind, wird es bestenfalls nebensächlich sein, das Argument "von Fall zu Fall" wird im Großen und Ganzen mehrschichtig sein, zeitlich begrenzt und mit vielleicht ein paar (sehr wenigen) Ausreißern."

Kurz gesagt, es scheint, dass Microsoft, mit sehr wenigen Ausnahmen, in Zukunft mit Multiformat-Spielen arbeiten wird, bei denen die Exklusivtitel, die es gibt, nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sind. Angenommen, Corden hat Recht, wird es interessant sein zu sehen, wie sich dies auf die Bereitschaft der Gaming-Community auswirken wird, sich in ihr Ökosystem einzukaufen, wenn sie alle ihre Spiele und mehr zum Beispiel über Steam oder PlayStation bekommen können.

Microsoft hat bereits angekündigt, dass sie neue Gaming-Hardware auf den Markt bringen, sowohl ein tragbares Gerät als auch eine sehr leistungsstarke Konsole. Aber ohne exklusive Spiele können wir uns vorstellen, dass sie schwieriger zu verkaufen sein werden, oder was denkst du?