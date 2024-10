Gerücht: Microsoft will diesen Monat ein überarbeitetes kabelloses Headset veröffentlichen

HQ

Obwohl sie erst kürzlich einen neuen Xbox-Controller veröffentlicht haben, lässt Microsoft keinen Takt aus, um weiterhin seine eigenen Peripheriegeräte anzubieten, die speziell für das Spielen in Verbindung mit seinen Konsolen entwickelt wurden (obwohl sie natürlich auch auf PCs funktionieren). Und obwohl es noch nicht offiziell bestätigt ist, könnten wir noch in diesem Monat eine neue Version des Xbox Wireless Headsets sehen, und tatsächlich haben wir bereits einen Namen dafür: Xbox Wireless Headset Refresh.

Wir sind nicht selbst darauf gekommen, aber es war der bekannte billbil-kun von Dealabs, der die Informationen durchsickern ließ. Er gibt sogar einen Preis von 109,99 $ / 99,99 £ / 109,99 € für das neue Peripheriegerät an. Und obwohl die technischen Spezifikationen nicht bekannt sind, wissen wir, dass das Modell in Schwarz sein wird.

Das Xbox Wireless Headset Refresh wird (theoretisch) am 22. Oktober in Europa und zwei Wochen später, am 5. November, in den USA in den Handel kommen. Schauen Sie sich das Bild unten an.