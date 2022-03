Gerücht: Microsoft und Obsidian Entertainment sollen Planung von Fallout: New Vegas 2 begonnen haben

HQ

Aktuellen Gerüchten zufolge ziehe Microsoft eine Fortsetzung von Fallout: New Vegas in Betracht. Dieses Projekt entsteht angeblich bei Obsidian Entertainment, den Entwicklern des Originals, die 2018 vom IT-Konzern Publisher aufgekauft wurden. Da die Serienrechte durch die Akquise von Zenimax Media letztes Jahr ebenfalls in den Besitz von Microsoft übergegangen sind, werden einige Leute bereits vermutet haben, dass ein solches Projekt entsteht, doch bestätigt wurde es offiziell nicht. Der Venturebeat-Redakteur Jeff Grubb erklärte in seinem jüngsten Podcast Grubbsnax jedoch Folgendes:

"Es ist noch sehr früh, aber die Leute haben damit begonnen, die Worte 'Obsidian' und 'New Vegas 2' in den Mund zu nehmen. Wir sprechen hier [von einem Projekt, das] noch Jahre [...] entfernt ist. Es gibt zumindest ein Interesse und die Konversationen, etwas in diesem Stile Realität werden zu lassen, finden statt. Viele Leute bei Microsoft glauben, dass so etwas funktionieren könnte und das Interesse, [diese Vision Wahrheit] werden zu lassen, ist vorhanden."

Woher Grubb seine inoffiziellen Informationen bekommt, können wir euch nicht sagen. Das Gerücht hat Microsoft noch nicht kommentiert und das werden sie in den nächsten Jahren vermutlich auch nicht. Der Geschäftsführer von Obsidian Entertainment, Feargus Urquhart, bestätigte allerdings bereits in 2013, dass er eine Fortsetzung produzieren möchte. Das lag damals aber noch nicht im Rahmen des Möglichen.

Quelle: VGC.