Gerücht: Microsoft soll "einige" unangekündigte Spiele für 2021 vorbereiten

In den letzten Tagen sind Gerüchte aufgekommen, laut denen uns Microsoft noch in diesem Jahr mit mehreren unangekündigten Xbox-Spielen überraschen wird. Ein Redakteur von Windows Central behauptet das in seinem Podcast, was natürlich keine belastbare Quelle für eine Meldung ist, wäre sie nicht von anderer Stelle abgesegnet worden.

Nachdem Microsoft auf Xbox Wire einen Blog zu Spielen veröffentlicht hat, die dieses Jahr exklusiv auf der Xbox erhältlich sein werden, wurde im Resetera-Forum ein Thread zu genau diesem Thema eröffnet. Dort meldete sich ein verifizierter Dice-Entwickler namens Elenarie wie folgt zu Wort: "Es gibt einige Dinge, die noch nicht angekündigt wurden", gefolgt von einem schweigenden Emoji. Worum es sich bei diesen angeblichen Projekten handelt, darüber wird sich an allen Fronten ausgeschwiegen.