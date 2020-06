Gerücht: Microsoft setzt bei UI der Xbox Series X auf Altbekanntes, PS5-Interface wird neu, funktional und schnell

Die neuen Konsolen halten uns weiterhin in Atem, denn Microsoft und Sony bereiten sich auf den Generationswechsel vor. Dafür werden jedoch nicht nur Hardware und Spiele benötigt, es sind auch Änderungen an er internen Server-Infrastruktur nötig, die in das Ökosystem der Technologiekonzerne einfließen müssen. Nachdem wir nun beide Konsolen gesehen haben, die technischen Spezifikationen kennen und erste exklusive Next-Gen-Titel in Aktion vorgestellt wurden, stellt sich die Frage nach der Nutzererfahrung und ein Teil davon ist das Benutzer-Interface.

Laut dem Journalisten Tom Warren von The Verge wird die Xbox Series X viele Systeme der Xbox One schlicht und ergreifend übernehmen - das Dashbord soll wohl dazu gehören: "Ich kann bestätigen, dass das Dashboard der Xbox Series X mit dem der Xbox One identisch ist. Microsoft fügt einige zusätzliche Features der Konsole hinzu, aber die Benutzeroberfläche ist identisch. Geschwindigkeit und Leistung werden ebenfalls verbessert." Obwohl wir Warrens Worten glauben wollen, sind seine Worte keine offizielle Bestätigung und sollten entsprechend bedacht werden.

Xbox scheint ihrem beliebten Kachel-Design von Windows 10 also auch auf der kommenden Xbox Series X treu zu bleiben, doch wie sieht es bei Sony aus? Laut dem verantwortlichen UX-Designer Matt MacLaurin geht Sony offenbar wieder einmal neue Wege. Er hat über das Wochenende auf seinem beruflichen LinkedIn-Profil einige Kommentare abgegeben, die uns ein paar Vorstellungen geben.

Zuerst einmal sei die Gestaltung des PS5-Interface „praktisch" und sehr schnell. Die wichtigsten Funktionen seien in „Millisekunden" erreichbar, was sich sehr spannend anhört, wenn wir an die langen Ladezeiten im PSN-Store denken. Das gesamte Design sei komplett neu gestaltet worden, mit einem Fokus auf Funktionalität und wir sollen die Früchte dieser Arbeit wohl schon "bald" selbst zu Gesicht bekommen:

"Mein Team ist für die Benutzeroberfläche zuständig, nicht für die IDs - ihr werdet unsere Arbeit bald sehen. Es ist ein bisschen pragmatischer, aber eine 100-prozentige Überarbeitung der PS4-Benutzeroberfläche und es bietet einige sehr unterschiedliche neue Konzepte."

Wir bleiben gespannt. Was wünscht ihr euch für die Dashbords der Zukunft? Mehr Optionen, mehr Übersicht oder etwas ganz anderes?

Nicht nur äußerlich scheinen Sony und Microsoft sehr unterschiedliche Konzepte für ihre neuen Geräte zu wählen.

