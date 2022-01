Gerücht: Microsoft möchte Fortnite-Skin vom Doom-Slayer verkaufen

HQ

Angeblich werden sich Fans von Doom und Doom Eternal bald Inhalte aus dem Spiel in Fortnite kaufen können. Im Xbox-Era-Podcast spricht Jeff Grubb mit dem Journalisten Nick Baker (besser bekannt unter seinem Alias "Shpeshal_Nick"). Der will erfahren haben, dass in Zukunft "mehr Microsoft-/Bethesda-Charaktere" in den Battle-Royale-Shooter aufgenommen werden sollen, wie ihm interne Quellen versichert hätten.

Nähere Informationen gibt Baker nicht preis, doch unabhängig davon sollten wir dieses Gerücht über kostenpflichtige Zusatzinhalte in einem Free-to-Play-Spiel mit entsprechender Vorsicht genießen. Baker kommuniziert unbestätigte Insider-Informationen, die sich im Nachhinein als richtig herausstellen, mit einer gewissen Regelmäßigkeit, doch das bedeutet nicht, dass alles was er sagt automatisch der Wahrheit entspricht. Wir informieren euch darüber, falls sich Epic Games mit offiziellen Details zu Wort meldet.