Gerücht: Microsoft könnte versuchen, die Veröffentlichung physischer Spiele einzuschränken

Es war ein schwarzer Tag für die Spieleindustrie, da fast 2000 Mitarbeiter gezwungen waren, ihre Jobs bei den Xbox Game Studios zu verlassen, sowie Blizzard-CEO Mike Ybarra, der von seiner Rolle zurücktrat. Eine direkte Auswirkung der Überbeschäftigung, die während Covid auftrat, aber auch ein Spiegelbild der schwierigen wirtschaftlichen Zeiten.

Es scheint jedoch, dass nicht nur Entwickler von den heutigen Entlassungen bei Microsoft und Xbox Game Studios betroffen sind. Denn laut einem Bericht von Jez Corden - bekannter Insider - hat Microsoft auch die Gelegenheit genutzt, die Abteilung, die intern die Arbeit an physischen Spieleveröffentlichungen abwickelt, komplett zu schließen.

Nach früheren Leaks zu urteilen, was für die nächste Xbox geplant ist - Gerüchten zufolge eine vollständig digitale Konsole, ist dies kein überraschender Schritt, und obwohl Microsoft den physischen Vertrieb immer noch auslagern kann, fühlt sich dies wie ein weiterer Schritt in Richtung der 100 Prozent digitalen Zukunft an. Zumindest für Sie als Xbox-Besitzer.

Wie sehen Sie eine vollständig digitale Xbox-Zukunft?