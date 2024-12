Gerücht: Microsoft hat im Januar ein Xbox-Event geplant

HQ

Im Vorfeld der Game Awards behauptete der normalerweise sachkundige Windows Central-Redakteur Jez Corden, dass Microsoft nicht viel zeigen würde, weil er behauptete, dass sie stattdessen Anfang 2025 ihre eigene Veranstaltung veranstalten würden.

Jetzt sagt ein anderer Insider, The Verge-Redakteur Tom Warren, so ziemlich das Gleiche auf Bluesky und erklärt, dass auch er ein Xbox-Event Anfang 2025 erwartet, und gibt an, dass er glaubt, dass es bereits im Januar sein wird.

Es ist unbestreitbar, dass im nächsten Jahr viel von Microsoft los ist, was Warren zustimmt und schreibt:

"Es fühlt sich so an, als hätte Microsoft mit den Xbox Game Pass-Veröffentlichungen endlich einen guten Rhythmus erreicht, vor allem mit den jüngsten Veröffentlichungen wie Indiana Jones und dem, was im Jahr 2025 vor uns liegt. Avowed, South of Midnight, Doom, Towerborne, Fable, Outer Worlds 2 und mehr kommen nächstes Jahr. Ich erwarte auch ein Xbox-Event im Januar 👍."

Avowed ist das einzige dieser Spiele, das er auflistet, das ein bestätigtes Veröffentlichungsdatum hat, daher wäre es sicherlich angebracht, ein Xbox-Event mit mehr Informationen darüber zu veranstalten, was kommt - und wann.