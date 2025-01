Gerücht: Microsoft hat für die morgige Xbox Developer Direct einige Überraschungen auf Lager

HQ

Wie ihr vielleicht wisst, gibt es morgen ein spezielles Xbox-Event, bei dem Microsoft versprochen hat, Doom: The Dark Ages, South of Midnight und Clair Obscur: Expedition 33 zu zeigen - sowie ein geheimes Spiel von einem geheimen Studio.

Wir haben jedoch bereits berichtet, dass das Xbox-Team anscheinend einige Überraschungen für das Event auf Lager hat, die anscheinend größer sein könnten, als es sich anhört. Die damalige Quelle war Jez Corden, Redakteur von Windows Central und eine Person mit nachgewiesenen Kenntnissen in Microsoft. Jetzt stimmt eine weitere sehr glaubwürdige Quelle in den Chor ein, nämlich Insider Gaming. Sie schreiben, dass "einige weitere Überraschungen während der Veranstaltung oder in den kommenden Tagen angekündigt werden".

Gerüchte über das geheime Spiel kursieren mit Vermutungen wie einem Comeback von Ecco the Dolphin, Final Fantasy VII: Remake für Xbox und einem neuen Ninja Gaiden - aber es wurde auch über ein Remaster oder Remake von The Elder Scrolls IV: Oblivion gesprochen. Zu den weiteren fundierten Vermutungen gehören neue Spiele für den Game Pass und eine überraschende Veröffentlichung (während dieser Veranstaltung wurde Hi-Fi Rush vor zwei Jahren heimlich veröffentlicht).

Wir müssen einfach abwarten und sehen. Morgen um 18:00 Uhr GMT / 19:00 Uhr MEZ ist es dann soweit für Xbox Developer Direct 2025 und wir werden natürlich über alles berichten.