Gerücht: Microsoft bereitet zwei Enthüllungen für die nächste Generation vor

Wir wissen bereits einiges über die Xbox Series X, aber es gibt noch viele offene Fragen, bevor wir ein klares Bild haben. Wann genau wird die nächste Konsole von Microsoft erscheinen? Was wird sie kosten? Welche Spiele werden dafür veröffentlicht? Und was ist eigentlich mit dem billigeren Lockhart-Modell? Das alte Gerücht, laut dem Microsoft zwei Next-Gen-Konsolen veröffentlichen wird (eine leistungsstärkere Variante und ein billigeres Modell) hat diese Woche neues Futter bekommen, da Microsoft in den nächsten Monaten angeblich zwei digitale Events mit weiteren Enthüllungen plant.

Eine der Hauptquellen dafür ist der Xbox-Insider Timdog, der auf Twitter folgendes schrieb: "In den nächsten zwei bis drei Monaten. Eine Xbox Direct für Juni, etwas kommt im Mai. Es wird gemunkelt, dass Xbox eine Menge zu besprechen hat, einschließlich Lockhart."

Dass Microsoft etwas für den Juni vorbereitet, davon können wir eigentlich ausgehen. Das Unternehmen hat bereits früh klargemacht, dass sie mit oder ohne E3 eine Menge zu besprechen haben. Ein Inside-Xbox-Stream im Mai wurde noch nicht bestätigt, obwohl es sinnvoll wäre, schon im Vorfeld der großen Ankündigung in irgendeiner Form kleinere Details bezüglich der nächsten Generation offenzulegen. Werden wir ja sehen.