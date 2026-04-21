Gerücht: Microsoft bereitet eine brutale Entlassungsrunde für Xbox vor

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Bisher sind alle Berichte über Asha Sharmas frühe Tage als Xbox-Chefin positiv und zeigen einen Drang, das Vertrauen in die Marke wiederherzustellen, aber vielleicht stehen weitere beunruhigende Entwicklungen am Horizont an. GamingBolt hebt ein Gerücht hervor, das bei Blind gepostet wurde, einem angeblich "anonymen Forum für Profis", in dem eine Person, die behauptet, von Activision Blizzard zu stammen, behauptet, dass massive Entlassungen aus Microsofts Gaming-Sparte kommen.

Microsoft hat kürzlich alle Neueinstellungen eingestellt, was vor Entlassungen üblich ist, und offenbar betrifft dies erstaunliche 15 % der Belegschaft. Die Informationen sind völlig unbestätigt, aber falls sie wahr sind, stellt sie einen schweren Rückschlag dar und könnte sogar zu Studioschließungen führen.

Diese bittere Pille soll Berichten zufolge entweder am 6. Mai oder am 5. Juni angekündigt werden (wir wissen nicht, ob die Quelle amerikanisch oder aus einem anderen Teil der Welt stammt, was beeinflusst, wie die Daten geschrieben werden), und damit können wir nur abwarten und hoffen, dass es alles nur ein Schwindel ist.