Gerücht: Mewtus Tera-Raid in Pokémon Karmesin und Purpur durchgesickert

Jeder wettet darauf, was Nintendo und The Pokemon Company morgen, am 8. August um 15:00 Uhr bei Pokémon Presents ankündigen werden. Die Remakes von Pokémon Schwarz und Weiß sind im Umlauf, aber es ist auch die Rede von neuen Pokémon-Legenden oder sogar dem ersten Blick auf die zehnte Generation. Das sind eine Menge wilder Ideen, die in den 35 Minuten, von denen wir wissen, dass die Präsentation dauern wird, wahrscheinlich nicht behandelt werden. Aber zumindest kennen wir jetzt mit ziemlicher Sicherheit eine der morgigen Überraschungen über Pokémon Karmesin und Lila (sowie neue DLC-Details): Mewtus Schwarzkristall-Tera-Raid-Kampf.

Bei diesem Sieben-Sterne-Event fangen wir das 150. Pokémon der ersten Generation und eines der mächtigsten Psycho-Pokémon der gesamten Reihe. Es wird erwartet, dass es mit Level 100 und perfekten Werten (The Mightiest Mark) eintrifft. Im Moment ist noch nicht bekannt, welche Angriffe es haben wird, aber wie auf dem Nintendo Switch Online-Werbebild zu sehen ist, aus dem das Ereignis hervorgegangen ist, wird es auch einen Psychic Tera-Typ haben.

Was würdest du dir sonst noch bei Pokémon Presents wünschen?