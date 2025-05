Gerücht: Metroid Prime 4: Beyond strebt eine Veröffentlichung im Sommer nach Nintendos Finanzbericht an

HQ

Wie wir alle wissen, will Nintendo mit der Nintendo Switch 2 am 5. Juni mehr vom Markt erobern, was alle Analysten bereits als die größte Spielekonsolen-Markteinführung in der Geschichte vorhersagen.

Neben der Konsole gibt es in diesem Geschäftsjahr eine Reihe exklusiver Nintendo-Titel. Wir haben bereits feste Termine für Donkey Kong Bananza und Mario Kart World, aber andere wie Pokémon-Legenden: Z-A und Metroid Prime 4: Beyond sind noch nicht da. Aber jetzt, dank des jüngsten Finanzberichts zum Abschluss des Geschäftsjahres 2025, haben wir jetzt einen Anhaltspunkt, um das Veröffentlichungsfenster von Beyond im laufenden Kalenderjahr 2025 einzugrenzen. Und alles deutet auf Ende August hin.

Der Schlüssel liegt im ergänzenden Material des Berichts, das die für Nintendo Switch 1 angekündigten First-Party-Spiele auflistet (der Bericht trennt zwischen generationsübergreifenden und Switch 2-Exklusivtiteln), und im Bild gibt es eine Nuance zwischen Pokémon-Legenden: Z-A und Metroid Prime 4: Beyond, auf die hingewiesen werden muss. Pokémon-Legenden: Z-A wird eindeutig als "Ende 2025" angegeben, während Metroid Prime 4 nur "2025" angibt. Das lässt uns vielleicht schon erahnen, dass das Abenteuer mit Samus noch vor unserer Rückkehr nach Lumiose City kommen wird.

Wenn wir uns die Presse ansehen, stellen wir fest, dass der Gameplay-Trailer zu Metroid Prime 4 Beyond während der Nintendo Direct am 27. März gezeigt wurde und dass der vorherige Teil der Serie, Metroid Prime 3: Corruption, am 27. August 2007 veröffentlicht wurde. Angesichts der Tatsache, dass das Zeitfenster zum Ende des Sommers (und der Beginn des Schuljahres, die in der Regel die Hauptveröffentlichungstermine für große Titel sind) im Moment ziemlich leer ist (mit der Ankündigung der Verschiebung von GTA VI wird es nicht lange dauern, es zu füllen), scheint es uns, dass Metroid Prime 4: Beyond dort seine eigene spezielle Nische haben könnte, Zumal es sich um eine generationsübergreifende Veröffentlichung handelt, die auch auf Nintendo Switch 2 erhebliche Verbesserungen bieten wird.

