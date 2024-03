Gerücht: Metaphor: ReFantazio könnte im Oktober erscheinen

HQ

Eines der japanischen Studios, das heutzutage vom westlichen Publikum am meisten geschätzt wird, ist Atlus. Das Team hinter der Persona- und Shin Megami Tensei-Serie hat mit jeder Veröffentlichung (wie z. B. dem jüngsten Persona 3 Reload) zu seiner Legende beigetragen, und wir freuen uns alle auf das nächste Projekt des Studios, das so ehrgeizig sein soll wie die beiden oben genannten Serien. Metaphor: ReFantazio soll die "dritte Säule" von Atlus sein und soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.



Metaphor: ReFantazio Physical Edition kann jetzt vorbestellt werden

Die Vorbestellungen für die physischen Ausgaben von Metaphor: ReFantazio sind heute in Europa möglich. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurde nur eine einzige Standard-Edition bestätigt, obwohl es wahrscheinlich ist, dass es in den kommenden Wochen eine umfangreichere Präsentation mit einer vermutlich Collector's Edition geben wird, was für die neuesten Veröffentlichungen von Atlus üblich ist.

Tatsächlich könnte das Veröffentlichungsdatum bereits durchgesickert sein. Ein bekannter Atlus-Insider auf Twitter / X MbKKKssTBhz5 hat einen Beitrag veröffentlicht, der zwei Händler-Marker mit einem Datum vom 11. und 12. Oktober für das Spiel zeigt. Das ist zwar kein festes Datum, aber die Tatsache, dass zwei Unternehmen das Veröffentlichungsdatum des Spiels auf fast denselben Tag gelegt haben, deutet darauf hin, dass es tatsächlich in der ersten Oktoberhälfte passieren könnte.

Außerdem hat der PS Store gerade heute die Seite des Spiels im Shop aktualisiert und Informationen und Beschreibungen hinzugefügt, so dass das Studio uns vielleicht bald eine Art Vorschau geben wird.