Gerücht: Metaphor: ReFantazio könnte einer der ersten Titel sein, der auf Nintendo Switch erscheint

Wenn sich alle Vorhersagen und Insiderinformationen dieser Tage bewahrheiten, sind wir weniger als 24 Stunden von der offiziellen Enthüllung der Nintendo Switch 2 entfernt. Und während einige der Leaks dieser Woche behaupten, dass es sich um eine hardwareorientierte Präsentation ohne einen Blick auf Spiele handeln wird, wächst der "Katalog" für die Nintendo Switch 2 mit jedem neuen Leak von Tag zu Tag.

Dies ist der Fall des Insiders Brazil, der in einem Video auf seinem YouTube-Kanal behauptet, dass Metaphor: ReFantazio eines der ersten Spiele sein würde, das auf der kommenden Konsole erscheinen würde, und wie er selbst auf Famiboards klarstellt, wäre der jüngste Hit von Atlus nicht unbedingt ein Spiel am Launch-Day-Tag der Switch 2. Aber es würde im Startfenster erscheinen, in den ersten Wochen des Verkaufs.

Es ist derzeit nicht bekannt, welche Spiele die Konsole bei ihrem weltweiten Debüt im Jahr 2025 begleiten werden, aber es scheint logisch zu denken, dass es neben Mario Kart auch ein 3D-Mario geben wird. Welche anderen Spiele erwartest du für das Veröffentlichungsfenster der Nintendo Switch 2 bestätigt?