Gerücht: Meta stattet Ray-Ban-Datenbrillen mit Displays aus

Berichten zufolge stattet Meta seine beliebte Ray-Ban-Datenbrille mit Displays aus, wobei diese Funktion laut einem aktuellen Bericht der Financial Times bereits 2025 erscheinen könnte. Es wird erwartet, dass diese Displays klein sind und wahrscheinlich verwendet werden, um Benachrichtigungen oder Antworten von Metas virtuellem KI-Assistenten anzuzeigen, was ein neues Maß an Komfort bietet, ohne das Gerät in ein vollständiges Mixed-Reality-Erlebnis zu verwandeln.

Während Meta an seiner fortschrittlicheren Orion-AR-Brille für ein vollständig immersives Erlebnis arbeitet, waren die Ray-Ban-Datenbrillen ein überraschender Erfolg für das Unternehmen. Die Nutzer lieben das stilvolle Design, die Funktionalität und die neuen Funktionen, zu denen Meta AI, ein Live-Übersetzungstool und die Shazam-Integration gehören. Es besteht die Hoffnung, dass diese kommenden Displays die Schlankheit des Designs nicht beeinträchtigen und weiterhin einfache, praktische Funktionen wie das Kamerasystem in den Vordergrund stellen.

Durch die Hinzufügung von Displays könnte die Ray-Ban-Datenbrille noch nützlicher für alltägliche Aufgaben wie das Anzeigen von Benachrichtigungen werden, während die Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit, die die Benutzer genießen, beibehalten wird. Sind Sie begeistert von diesem neuen Feature oder bevorzugen Sie das aktuelle, schlichte Design der Brille?