Gerücht: Mehrspielermodus von Halo Infinite vielleicht schon vor Dezember spielbar?

Der 15. November ist ein großer Tag für Microsoft, denn morgen vor 20 Jahren ist die erste Xbox erschienen. Einer der Starttitel war Halo: Combat Evolved und das feiert das Unternehmen seit Wochen auf unterschiedlichsten Wegen. Vermutlich haben sich die Entwickler die eine oder andere Überraschung für den morgigen Tag aufgehoben, was uns in die Gerüchteküche führt.

Der Youtube-Kanale Nate the Hate will aufgeschnappt haben, dass Microsoft und 343 Industries morgen zum Geburtstag möglicherweise den kostenlos spielbaren Mehrspielermodus von Halo Infinite online stellen werden. Verschiedene Leute haben sich daraufhin selbst umgehört und ein paar Hinweise gefunden, die nahelegen, dass zumindest Online-Dienste des Sci-Fi-Shooters morgen vermutlich online gehen werden.

Ob das auch gleichzeitig bedeutet, dass wir morgen wirklich in eine fortgeschrittene Mehrspielerphase eintauchen können, ist trotz dieser Informationsfetzen aber alles andere als gesichert. Der anfangs erwähnte Youtube-Kanal meint zum Beispiel, dass diese Early-Access-Phase möglicherweise noch einmal um einige Tage verschoben wird. Egal was diese Leute gehört haben wollen, die Pläne scheinen also nicht in Stein gemeißelt zu sein.