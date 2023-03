Gerücht: Mehrere Marvel-Produktionen von Verzögerungen betroffen

HQ

Intern weht gerade ein starker Wind bei Disney und das scheint sich nun auf das MCU und Marvel Studios auszuwirken. Denn laut mehreren Berichten und nicht zuletzt der Tatsache, dass eine der Gründerinnen des Studios, Victoria Alonso, nach 17 Jahren zurückgetreten ist, kann es gut sein, dass wir in diesem Jahr nur drei oder vier Marvel-Produktionen bekommen, während der Rest auf 2024 verschoben wird.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass dies in erster Linie die TV-Serie betreffen wird. Mit anderen Worten, Secret Invasion, Echo, Staffel zwei von Loki, Ironheart und Agatha: Coven of Chaos. Von diesen ist Loki am sichersten, da die Produktion bereits sehr weit fortgeschritten ist und Secret Invasion einigen Personen hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde. Für Ironheart, Echo und Agatha sieht es jedoch schlechter aus.

Ob sich Verzögerungen auch auf die kommenden Filme auswirken werden, bleibt abzuwarten, aber wenn man bedenkt, dass im nächsten Monat mehr als 7000 Arbeitsplätze bei Disney verschwinden werden, ist das Risiko hoch, dass dies mehr als nur die MCU-Serie betreffen wird.

Also weniger MCU in diesem Jahr, gut oder schlecht?

Danke, GamesRadar.