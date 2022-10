Gerücht: Mehrere exklusive PlayStation-Projekte über neue Liste durchgesickert

HQ

Kürzlich wurde durchgesickert, dass ein Remaster oder Remake von Horizon: Zero Dawn in Arbeit zu sein scheint, und gleichzeitig sagten mehrere Insider, dass die Existenz des Spiels über eine umfangreiche Liste kommender Projekte für PlayStation durchgesickert sei. Der verifizierte Insider Dusk Golem hat jedoch bestätigt, dass es über Resetera echt ist, wo er Folgendes schreibt:

"Okay, also werde ich bestätigen, dass dies echt ist, aber es ist beides ein bisschen alt, und ich glaube, diese Liste besteht nur aus Leuten, die an Sony-Projekten in Großbritannien arbeiten, denke ich (das kann aus der Entwicklerliste irgendwie erraten werden), aber yar. Wie andere sagten, ist die Liste nicht besonders aufregend, ABER als Horror-Enthusiast bin ich immer offen für mehr Horrorspiele!"

Wie er sagt, gibt es nicht viel Kontext, um es zu verstehen, aber WCCFTech berichtet über die genannten Projekte wie folgt:



Das kommende Spiel von Kojima Productions mit dem Codenamen "Ocean", das mit der Decima Engine (wahrscheinlich Death Stranding 2) gebaut werden soll.



Ein Unreal Engine 5 Survival-Horror-Spiel für PC und PS5 mit dem Codenamen "Heartbreak" vom kürzlich hinzugefügten PlayStation Studios-Entwickler FireSprite. Dies wurde erstmals vor etwa sechs Monaten über eine Stellenanzeige durchgesickert.



Ein PS5-Fahrzeugkampfspiel von Lucid Games mit dem Codenamen "Redstar". Könnte dies das stark kolportierte Twisted Metal-Revival sein?



Ein PS5-Open-World-Titel von Sumo mit dem Codenamen "Carbon".



Ein PC- und PS5-Survival-Horror-Spiel von Ballistic Moon (einem neuen Studio, das von Supermassive-Tierärzten gegründet wurde) mit dem Codenamen "Bates". Die Existenz dieses Projekts wurde Anfang dieses Sommers entdeckt.



Ein PC- und PS5-Live-Service-Titel von London Studio mit dem Codenamen "Camden".



Da es sich um Gerüchte handelt, mahnen wir natürlich zur Vorsicht, aber freuen Sie sich auf eines dieser Projekte?