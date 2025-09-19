Gerücht: Mega Man bereitet sich darauf vor, Sonic Racing: Crossworlds beizutreten

HQ

Gestern haben wir unsere Gedanken zu Sonics eigenem Mario Kart World-Herausforderer Sonic Racing: Crossworlds (er hat uns gefallen, lesen Sie hier unseren Testbericht) geteilt, der am 25. September veröffentlicht wird. Aber anscheinend haben physische Kopien des Spiels ihren Weg auf den Markt gefunden, und jetzt sind Bilder der Veröffentlichung in den sozialen Medien aufgetaucht.

Interessanterweise scheint es ein Bild zu geben, das zeigt, welche Gastcharaktere, Strecken und Fahrzeuge ins Spiel kommen, wobei Minecraft und Spongebob und mehr bereits angekündigt wurden. Ein Name, von dem wir nicht wussten, dass er kommen würde, ist Mega Man.

Angenommen, die Fotos sind echt, scheint es, dass Capcoms geliebter "blauer Bomber" als Fahrer im Spiel erscheinen wird, und vermutlich mit einem begleitenden Kart (könnte es ein umgebauter Rush sein?) und vielleicht sogar seiner eigenen Strecke. Wir können träumen, und hoffentlich werden wir eher früher als später mehr herausfinden (Tokyo Game Show nächste Woche vielleicht...?).

Schauen Sie sich zwei der durchgesickerten Bilder im Bluesky-Beitrag unten an - und drücken Sie die Daumen.