Gerücht: Max Verstappen wird Red Bull verlassen und zu McLaren wechseln, anstelle von Oscar Piastri

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Max Verstappen genießt die neuen Formel-1-Regeln nicht und ist tatsächlich von fast einem fünften Formel-1-Titel in Folge mit Red Bull auf nur zwei Podestplätze in den ersten sieben Rennen 2026 übergegangen und liegt auf Platz sieben in der Formel-1-Wertung. Der Niederländer hat zuvor erklärt, dass die Zusammenarbeit mit dem Team, einer "zweiten Familie", der Hauptgrund ist, der ihn antreibt, im Sport weiterzumachen... doch nun deuten Berichte darauf hin, dass er möglicherweise die Red Bull-Familie verlässt.

Am Dienstag teilte PlanetF1 mit, dass McLaren und Max Verstappen sich laut "mehreren Quellen aus dem Fahrerlager" in der Endphase einer langwierigen Verhandlung befinden.

Das Medium erklärt, dass es nach Verstappen beim britischen GP am Sonntag mathematisch unmöglich ist, bis zur Sommerpause unter den ersten beiden Positionen der Fahrerwertung zu sein... was es ihm ermöglichen würde, eine Ausstiegsklausel zu aktivieren und ihnen die Freiheit zu geben, mit anderen Teams zu sprechen.

Offenbar versuchte Red Bull, Verstappen aus dieser Freigabeklausel zu kaufen, doch Verstappen lehnte ab, was die Chefs von Red Bull verärgerte, da ihr Starfahrer es versäumte, sich für seine Zukunft im Team zu engagieren, da das Team glaubte, mehr als genug getan zu haben, um Verstappen Vertrauen zu verdienen.

Der Verstappen-McLaren-Deal ist laut einigen Quellen "unmittelbar bevorstehend"

Die Wahl von McLaren wäre sinnvoll, denn einer von Verstappens engsten Freunden bei Red Bull, sein Renningenieur Gianpiero Lambiase, der seit 2016 zusammenarbeitet, bereits bei McLaren unterschrieben hat, obwohl er nach der Saison 2027 dazukommt. Weitere Schlüsselfiguren bei Red Bull würden bald gehen oder sind bereits gegangen, wie Rob Marshall, der derzeitige technische Chef bei McLaren.

Wenn 'Mad Max' Red Bull verlassen würde, würde er wahrscheinlich mit dem Australier Oscar Piastri bei McLaren tauschen, der ebenfalls mit dem Team unzufrieden ist, nachdem er letztes Jahr die Meisterschaft nicht gewinnen konnte. "Verstappens Gespräche mit McLaren bezüglich des derzeit vom Australier besetzten Sitzes sollen erheblich vorangegangen sein – so sehr, dass prominente Quellen suggerieren, dass ein Deal, der zunächst für drei Jahre vorausgeht, 'unmittelbar bevorsteht'", sagte PlanetF1. Wir werden sehen, ob Verstappen 2027 für McLaren fährt – was die größte Überraschung der Formel 1 wäre, seit Hamilton Mercedes verließ und zu Ferrari wechselte...