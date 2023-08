Gerücht: Master Chief kommt zu Rainbow Six: Siege

HQ

Es wird angenommen, dass der Master Chief bald nach Rainbow Six: Siege kommen wird. Diese Informationen wurden von Ubisoft noch nicht bestätigt, aber in einem durchgesickerten Clip sehen wir den neuen Elite-Skin für Sledge, der den UNSC Spartan in seiner ganzen Pracht zeigt.

Das Leck wurde zuerst von Twitter-Nutzer Klobrielle gepostet, der normalerweise dafür bekannt ist, Informationen frühzeitig zu erkennen. Master Chief hat schon früher Crossover-Auftritte gemacht, daher scheint es möglich, dass er in Rainbow Six: Siege einsteigt.

Wenn sich dieses Crossover als echt herausstellt, wird es wahrscheinlich ein unglaublich beliebtes sein. Würdest du dir den Master Chief Sledge-Skin holen?