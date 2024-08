Gerücht: Massenproduktion der Nintendo Switch 2 startet im Oktober

HQ

Eine der Abwesenheiten, die uns alle traurig gemacht hat, war die Nachricht, dass Nintendo nicht auf der Gamescom 2024 vertreten sein wird, was bedeutet, dass Köln nicht der Schauplatz sein wird, um die Enthüllung des Nachfolgers der Nintendo Switch zu präsentieren oder gar darüber zu berichten. Wir wissen jedoch, dass wir es im laufenden Geschäftsjahr sehen werden (obwohl es nicht vor April 2025 auf den Markt kommen wird), und das bedeutet, dass Nintendo in Erwartung einer enormen Nachfrage Lager auf der ganzen Welt aufstocken sollte.

Und die Serienproduktion könnte in den kommenden Monaten beginnen. Genauer gesagt ab Oktober, so die Aussagen des CEO von Weltrend, einem taiwanesischen Halbleiterhersteller, der mit Konsolenherstellern zusammenarbeitet. In seinem jüngsten Finanzbericht (dank Universo Nintendo) stellt er fest, dass "die Bestellungen im Zusammenhang mit Videospielkonsolen im dritten Quartal anziehen werden, einschließlich der ersten Auslieferungen der neuen PlayStation 5-, Xbox- und Nintendo Switch-Modelle".

Dieses dritte Geschäftsquartal würde im Oktober beginnen, sodass der Zeitplan für die Konsolenproduktion und die Lagerhaltung bereits festgelegt ist. Was die neuen Modelle betrifft, so ist es ein offenes Geheimnis, dass Sony an einem PS5 Pro-Modell für eine Weihnachtsveröffentlichung arbeitet und dass die Xbox Series auch neue Modelle mit erweitertem Speicher und limitierten Editionen hat, die diesen Herbst erscheinen. Und was ist mit den neuen Switch-Modellen? Nun, rechnen Sie nach.

Wann ist es an der Zeit, Nintendo Switch 2 der Welt vorzustellen?