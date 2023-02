Gerücht: Marvel's Wolverine könnte 2024 erscheinen

HQ

Marvel's Wolverine könnte bereits im Herbst 2024 starten, es wird vorhergesagt, obwohl dies keineswegs in Stein gemeißelt ist und es könnte sein, dass das Spiel uns stattdessen im Jahr 2025 erreicht.

Diese Information stammt von Jeff Grubb, der auch gesagt hat, dass Marvel's Wolverine mit M für Mature bewertet wird, mit einem Fokus auf Zerstückelung in seinem Kampf.

Das Spiel wird Berichten zufolge auch keine vollständige Open-World anstreben und stattdessen eher anderen aktuellen Sony-Exklusivtiteln wie God of War: Ragnarok und The Last of Us: Part II ähneln.

Marvel's Wolverine befindet sich derzeit in der Entwicklung für die PS5.