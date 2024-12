Gerücht: Marvels Bösewicht aus der Serie Nova als Annihilus enthüllt

Nach Jahren der Spekulationen sehen Marvel-Fans endlich Bewegung in der lang erwarteten Nova -Serie. Während Kevin Feige kürzlich andeutete, dass der bei den Fans beliebte Held erst in ein paar Jahren debütieren wird, sind die Fortschritte eindeutig im Gange. Mit Ed Bernero, der für seine Arbeit an Criminal Minds bekannt ist, der das Drehbuch schreiben wird, scheint die Serie Gestalt anzunehmen.

Laut Insider Daniel Richtman hat Marvel Berichten zufolge Annihilus als zentralen Bösewicht der Serie ausgewählt. Der Charakter, ein langjähriger Feind der Fantastic Four, wurde zuvor für Guardians of the Galaxy Vol. 3 in Betracht gezogen, bevor der Hohe Evolutionär schließlich diese Rolle ausfüllte. Nun scheint es, als würde der Herrscher der Negativen Zone seine Zeit bekommen, um in diesem neuen kosmischen Abenteuer zu glänzen.

Da Nova bereit ist, die umfangreiche intergalaktische Geschichte von Marvel zu erkunden, könnte die Einbeziehung eines so beeindruckenden Bösewichts wie Annihilus die Bühne für spannende Schlachten und Dramen im Weltraum bereiten. Die Fans sind gespannt, wie sich die Serie mit dem größeren Marvel Cinematic Universe verbindet, vor allem angesichts der Verbindungen von Annihilus zu den Fantastic Four.

Was hältst du von Annihilus als Bösewicht für Nova ? Reizt dich dieses kosmische Matchup oder hast du auf einen anderen Feind gehofft?