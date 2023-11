Gerücht: Marvel will Mads Mikkelsen in der Rolle des Doctor Doom

HQ

Laut dem YouTube-Kanal von John Campea gibt es derzeit eine Diskussion zwischen dem dänischen Dynamit-Mads Mikkelsen und dem Superhelden-Mekka Marvel zum Thema Doctor Doom. Er sagt jedoch deutlich, dass sie höchstwahrscheinlich mit anderen Kandidaten sprechen und dass es keineswegs sicher ist, dass Mikkelsen in den kommenden Fantastic Four den großen Bösewicht spielen wird. Hier ist, was er zu diesem Thema sagt, wenn Sie sich nicht die Mühe machen können, sich durch die ganze Sache zu pflügen, die ein 17-minütiges Video voller Pedro Pascal-Verehrung ist:

"Was mir bestätigt wurde, ist, dass Marvel mit Mads Mikkelsen über Doom gesprochen hat. Um es klar zu sagen: Ich bin mir sicher, dass sie mit einem Dutzend Leuten gesprochen haben. Sie haben mir nicht gesagt, dass Mads Mikkelsen für die Rolle des Doom gecastet wurde. Überhaupt nicht. Aber sie konnten mir bestätigen, dass Mads Mikkelsen einer der Leute ist, mit denen sie für Doom gesprochen haben."

Nur wenige würden sich über die Wahl beschweren, aber es gibt eine Sache, die problematisch sein könnte, und das ist, dass Mikkelsen bereits Kaecilius in Doctor Strange war. Das ist nicht unbedingt per se ein Problem, aber oft wird versucht, nicht zwei verschiedene Charaktere im selben Universum mit demselben Schauspieler zu besetzen. Da aus offensichtlichen Gründen keine Quelle genannt wird, kennen wir auch hier nicht den Wahrheitsgehalt, daher ist es wahrscheinlich am besten, den Salzstreuer noch eine Weile aufzubewahren.

Weitere Schauspieler, die Gerüchten zufolge in Matt Shakmans neuer Superheldenrolle mitspielen werden, sind neben Pedro Pascal, dem bereits die Rolle des Reed Richards, alias Mister Fantastic, angeboten wurde, Venessa Kirby als Sue Storm, alias die unsichtbare Frau, sowie Joseph Quinn als Johnny Storm, alias The Invisible Woman. Die menschliche Fackel, Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm, alias The Thing. Javier Bardem und Antonio Banderas wurden beide im Zusammenhang mit der Rolle des Galactus erwähnt.

Fantastic Four hat ein geplantes Veröffentlichungsdatum am 2. Mai 2025.

Willst du Mikkelsen als Doctor Doom sehen?