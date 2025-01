Gerücht: Marvel sucht nach Bosemans Vermächtnis ein neues Gesicht für die Rolle des Black Panther

HQ

Marvel ist Berichten zufolge auf der Suche nach jemandem, der nach dem frühen Tod von Chadwick Boseman in die ikonischen Fußstapfen von T'Challa tritt, wie The InSneider berichtet. Trotz des Erfolgs des ursprünglichen Black Panther-Films erfüllte die Fortsetzung Wakanda Forever (2022) die Erwartungen an den Kinokassen nicht. Die Suche nach einem neuen Schauspieler, der die Rolle des Black Panther für Black Panther 3 übernehmen soll, ist noch nicht abgeschlossen, und Berichten zufolge hat ein Schauspieler die Rolle im vergangenen Herbst abgelehnt, weil er den Druck spürte, in Bosemans Fußstapfen zu treten.

Während das MCU das Multiversum weiter erkundet, bleibt die Tür für alles offen, ähnlich wie Robert Downey Jr. Iron Man zur Ruhe gebracht hat, um Dr. Doom zu spielen. Aber wer ist nach Meinung der Fans der Richtige, um das Vermächtnis von T'Challa anzutreten? Was denkst du über Marvels Suche nach einem neuen Black Panther? Wärst du offen für einen neuen Schauspieler, der die Rolle übernimmt?