Gerücht: Marvel plant MCU-Reboot

HQ

Große Veränderungen kommen auf das Marvel Cinematic Universe zu, zumindest wenn die neuesten Gerüchte über das, was Studiochef Kevin Feige gesagt hat, wahr sind. Denn in einem Interview vor dem Start des neuen Buches MCU: The Reign of Marvel Studios verrät die Autorin Joanna Robinson, dass Feige angedeutet hat, dass der kommende Film Avengers: Secret Wars als Neustart für das Universum dienen wird. Der Autor erzählte dem Podcast "The Watch" Folgendes:

"Wir haben ein Zitat von Kevin Feige, das impliziert, dass Secret Wars als sanfter Neustart dienen wird, in dem sie alles beschneiden können."

Sie fuhr fort zu erwähnen, dass dies bedeutet, dass sie Charaktere zurückbringen können, die zuvor ausliefen, und aussortieren können, was nicht wirklich funktioniert.

"Das soll kein Loki-ismus sein. Sie werden alles beschneiden, was nicht funktioniert, und einfach das behalten, was funktioniert, oder Leute zurückbringen, von denen man dachte, dass sie für immer weg sind."

Dies wird auch durch Informationen untermauert, auf die ScreenRant zu den letzten Seiten des kommenden Buches gestoßen ist, in denen erwähnt wird, dass ein Reboot des MCU anstehen könnte.

"Feige musste verschiedene Lektionen aus den Comics lernen: wie Superhelden regelmäßig neu gestartet werden mussten, wie man verhindern konnte, dass Varianten und Ableger außer Kontrolle gerieten, wie ein jährliches Mega-Crossover-Event eine unterschiedliche Reihe von Charakteren vereinen konnte."

Avengers: Secret Wars wird voraussichtlich am 7. Mai 2027 Premiere feiern und bis dahin kann viel passieren. Wir wissen auch, dass die kommenden Fantastic Four den Topf rühren sollen, und dann dürfen wir die X-Men nicht vergessen, die ebenfalls Teil des MCU werden sollen, nachdem Disney 20th Century Fox vor vier Jahren gekauft hat.

Glaubst du, dass das MCU von einem Reboot profitieren würde?