Gerücht: Mark Ruffalo soll eine wesentliche Rolle in Spider-Man: Brand New Day spielen

Es scheint, dass Spider-Man nicht der einzige Superheld sein wird, der in Spider-Man: Brand New Day durch New York flitzt. Mark Ruffalo wird Berichten zufolge im kommenden Film als Bruce Banner/The Hulk zurückkehren.

Dieser Bericht stammt von Nexus Point News, der gleichen Website, die den Elden Ring-Film von A24 zuerst enthüllte, bevor er offiziell angekündigt wurde. Es wird angenommen, dass Mark Ruffalos Auftritt nicht nur zu einem Cameo-Auftritt degradiert wird, sondern einen erheblichen Einfluss auf den Film haben wird.

Es ist nicht bekannt, wie viel wir von Bruce Banner im Vergleich zu Hulk sehen werden. In Avengers: Endgame und Banners Auftritten seitdem scheint es, als wären er und der Hulk für immer miteinander verschmolzen. Dies könnte eine beliebte Theorie entlarven, die sich darauf stützt, dass sich der Hulk daran erinnert, wer Peter Parker im Comic Immortal Hulk: Great Power aus dem Jahr 2020 ist.

Das MCU könnte sich auch nicht auf diesen Handlungshaken stützen können, wenn man bedenkt, dass sich die Hulk-Persönlichkeit und Peter Parker nicht wirklich getroffen haben. Es ist jedoch möglich, dass die Handlung aus dem Comic verschoben wird, um sie an die MCU-Zeitlinie anzupassen, und zumindest jemand versucht, sich daran zu erinnern, wer Peter Parker ist.

Spider-Man: Brand New Day wird am 31. Juli 2026 veröffentlicht.