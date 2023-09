Gerücht: Machine Games' Indiana Jones-Spiel soll nächstes Jahr enthüllt werden

HQ

Machine Games war in letzter Zeit nicht nur damit beschäftigt, großartige Erweiterungen für Quake 1 und 2 zu liefern, sondern auch schon seit geraumer Zeit damit beschäftigt, ein Indiana Jones-Spiel zu entwickeln. Es befindet sich noch in einem relativ frühen Entwicklungsstadium, aber laut einem Interview mit einem anderen vielbeschäftigten Mann, Todd Howard, dem Geschäftsführer des Projekts (und Starfield), könnte es irgendwann im nächsten Jahr endlich enthüllt werden.

"Wir werden nächstes Jahr darüber sprechen", sagte Howard gegenüber Esquire und betonte, dass das Studio darauf abzielt, ein Spiel zu entwickeln, das etwas Einzigartiges und anderes als das Filmerlebnis bietet:

"Ich bin ein riesiger Indiana Jones Fan [...] Es kann auf einzigartige Weise in Videospiele gebracht werden. Das Spiel ist offensichtlich: Du erkundest Dinge. Es geht um ihn. Wenn du also das Spiel spielst, wie fühlst du dich, dass du tatsächlich spielst, anstatt nur zuzuschauen?"

Bisher wissen wir nicht viel mehr, als dass es für den PC veröffentlicht wird und exklusiv für Xbox erhältlich sein wird, da Microsoft den Publisher Bethesda besitzt, sowohl in der First- als auch in der Third-Person-Ansicht stattfindet, eine brandneue Geschichte bietet und ein Mash-up von Genres ist.

2024 wird hoffentlich das Jahr für eine erste offizielle Vorstellung, obwohl dies keine offizielle Bestätigung ist, also nehmen Sie es mit einem Körnchen Salz, auch wenn es Todd Howard selbst ist, der dies andeutet.