Gerücht: Lupita Nyong'o scheint die Hauptrolle im neuen Film "Die Prinzessin und der Frosch" zu ergattern

Die Remake-Fabrik geht bei Disney weiter, und einer der Zeichentrickklassiker, von denen gemunkelt wird, dass sie die Live-Action-Behandlung erhalten, ist ein moderner: Es ist die nach New Orleans duftende Prinzessin und der Frosch, die anscheinend eine neue Version erhält, und jetzt wird gemunkelt, dass Lupita Nyong'o im Rennen um die Rolle der Prinzessin Tiana ist.

Lupita Nyong'o (Star Wars: Das Erwachen der Macht, Der Aufstieg Skywalkers, Black Panther, Das Dschungelbuch) ist also eine der stärksten Kandidatinnen für die Hauptrolle. Keine dieser Informationen wurde jedoch bestätigt, sodass Sie wissen, was zu tun ist: Nehmen Sie alles mit einer großen Prise Salz. Nyong'o in der Hauptrolle klingt jedoch nach einer ziemlich guten Idee, wenn man bedenkt, dass sie bisher stark mit Disney zusammengearbeitet hat.

Kannst du dir vorstellen, Nyong'o in einem möglichen Remake von Prinzessin und der Frosch zu sehen?

