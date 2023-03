Gerücht: Lucky Chloe wird zu Tekken 8 hinzugefügt

HQ

Gamereactor hat letzte Woche Bandai Namco in Lyon besucht, um Tekken 8 zu spielen, was ihr in unserer neuesten Vorschau lesen könnt, die wir gerade veröffentlicht haben. Aber während des Besuchs wurden wir auch mit einer kurzen Präsentation des Spiels von Tekken 8-Produzent Michael Murray verwöhnt.

Bisher wurden nur zehn Charaktere (Liste unten) für das Spiel angekündigt, und Lucky Chloe gehört nicht dazu. Trotzdem benutzte Murray Lucky Chloe als Beispiel für einen Charakter, gegen den man am Ende spielen könnte. Er fuhr schnell mit seiner Präsentation fort, aber wir gehen davon aus, dass die Chancen, dass dieser Charakter in Tekken 8 auftaucht, gerade um einiges gestiegen sind.

Hier ist das bisher bestätigte Tekken 8 Ensemble: