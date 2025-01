Gerücht: Lucasfilm will Star Wars' Knights of the Old Republic-Ära adaptieren Kommt dieses ikonische Kapitel der Jedi- und Sith-Geschichte auf unsere Bildschirme?

HQ Lucasfilm hat Berichten zufolge eine Serie im Visier, die in der legendären Ära der Ritter der Alten Republik (KOTOR) spielt. Laut Insider Daniel Richtman befindet sich das Projekt in der Entwicklung und verspricht, in eine Zeit einzutauchen, die von Fans des Star Wars-Universums geliebt wird. Die KOTOR-Ära, die fast 4.000 Jahre vor dem Aufstieg des Galaktischen Imperiums spielt, ist durchdrungen von Überlieferungen und bietet epische Schlachten zwischen Jedi und Sith auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Obwohl es ungewiss bleibt, ob die Serie die Geschichte des kultigen LucasArts-Spiels aus dem Jahr 2003 direkt adaptieren wird, hoffen die Fans auf Auftritte der unvergesslichen Charaktere wie Revan und Malek. Lucasfilm hat eine Erfolgsbilanz bei der Wiedereinführung beliebter Elemente aus der Legends-Kontinuität, was die Vorfreude auf diese potenzielle Serie schürt. Gerüchte deuten darauf hin, dass sich die Geschichte auf Ereignisse konzentrieren könnte, die der Handlung des Spiels vorausgingen, und eine Zeit vor dem Aufkommen der Sith-Doktrin "Regel der Zwei" erkunden könnte. Mit dem reichhaltigen Teppich dieser Ära, aus dem man schöpfen kann, hat Lucasfilm die Möglichkeit, eine Serie zu schaffen, die alte Fan-Nostalgie mit frischem Storytelling verbindet. Freust du dich darauf, in die Tage der Jedi-Pracht und des Sith-Ehrgeizes zurückzukehren?