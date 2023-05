Gerücht: Little Nightmares 3 könnte sich bereits in der Entwicklung befinden

HQ

Es scheint, dass Bandai Namco Berichten zufolge an einem neuen Little Nightmares arbeitet. Der jüngste Schritt des Studios hat Verdacht (und Hoffnungen) geweckt, da es kürzlich ein Stellenangebot in Bezug auf die Serie veröffentlicht hat.

Dies wurde auf dem LinkedIn-Profil von Bandai Namco veröffentlicht. Darin wird angegeben, dass es sich um eine Stelle für einen Produktionsassistenten für die IP Little Nightmares handelt. Es ist unklar, ob dieses neue Projekt eine Fortsetzung des Franchise oder nur eine Anpassung an eine andere Plattform oder neue Inhalte für die bereits erzählte Geschichte sein wird.

Sicher ist jedoch, dass die Little Nightmares-Saga eine solide Fangemeinde hat, nachdem sie bereits mit den ersten beiden Teilen fantastische Ergebnisse erzielt hat.

Es sei daran erinnert, dass das Franchise mehrere verschiedene Studios durchlaufen hat. Der erste und zweite Teil wurden von Tarsier Studios entwickelt, einem kleinen schwedischen Independent-Studio, das dank des Erfolgs des Titels zu Ruhm gelangte. Dies führte dazu, dass große Unternehmen darauf aufmerksam wurden.

Eines davon war Embracer Group, das das Studio im November 2019 erwarb. Die Übernahme erfolgte genau zu dem Zeitpunkt, als das Indie-Studio an der Fortsetzung arbeitete. Dies veranlasste Tarsier Studios, die Lizenz fallen zu lassen, und Bandai Namco, sie zu behalten. Es wäre nicht verwunderlich, wenn das Studio und der Verlag angesichts der guten Ergebnisse, die mit der Serie erzielt wurden, bereits an einem Little Nightmares III arbeiten.