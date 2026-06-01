Gerücht: Lego Superman als nächstes in der Reihe für TT Games

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Lego Batman: Legacy of the Dark Knight wurde kürzlich veröffentlicht und scheint sowohl von Kritikern als auch von Spielern wohlverdient positiv aufgenommen worden zu sein. Wir mochten es auch und gaben eine glänzende Rezension.

Als Nächstes freuen wir uns natürlich auf eine Menge DLC, die das Abenteuer noch weiter ausbauen werden (nicht zuletzt mit Harley Quinn und dem Joker), aber was kommt danach? Nun, es scheint, dass TT Games derzeit an einem Superman-Titel arbeitet, der für Einzelspieler-Gameplay gedacht ist. Die Quelle ist der Besitzer des Lego Games News-Accounts auf X, der sich Zay nennt und bereits mehrfach Informationen über Lego-Spiele durchsickern ließ, die sich als zutreffend herausstellten.

Aber... nur wenige Stunden nach dieser Aussage wurden alle Threads sowohl auf X als auch auf Reddit gelöscht, während Lego Games News selbst schrieb:

"Lego Games News weiß nicht, welches nächste Spiel TT Games veröffentlichen wird. Trotz jüngster Gerüchte, die das besagen. Wir sind einfach Fans wie alle anderen:)

Wir entschuldigen uns dafür, dass wir auf unseren persönlichen Accounts Kommentare gemacht haben, die auf mögliche Projekte scherzhaft anspielen."

Natürlich wissen wir nicht, ob Zay nur gescherzt hat, aber viele scheinen zu glauben, dass mehr dahintersteckt, als es auf den ersten Blick scheint. Vielleicht wurde er von Warners Anwälten kontaktiert, die ihn baten, mit solchen Informationen vorsichtiger zu sein, und deshalb hat er alles entfernt?

Unabhängig davon fühlt sich ein Superman-Spiel ziemlich logisch an. Er ist momentan das größte Gesicht des DCU und hat 2027 einen neuen Film, der erscheint. Ein Lego-Spiel parallel dazu zu veröffentlichen, wäre natürlich eine kluge Entscheidung.