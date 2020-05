Gerücht: Lego Star Wars: The Skywalker Saga für Oktober geplant

Anfang letzter Woche hat TT Games ein neues Artwork für Lego Star Wars: The Skywalker Saga präsentiert und wenig später ist auf Youtube eine neue Ausgabe von "This Week in Star Wars" ausgestrahlt worden - das des Formats wird offiziell mit dem Franchise verbunden. Darin wurde beiläufig der 20. Oktober als angepeilter Starttermin für das Spiel enthüllt, obwohl das offenbar ein Versehen war. Das Video verschwand wenig später auf mysteriöse Art und Weise wieder, doch zum Glück hat DualShockers aufgepasst und diese Informationen für uns aufgefangen.

Es macht in diesen ungewissen Zeiten durchaus Sinn, keinen konkreten Termin anzukündigen, bis man sich wirklich sicher ist, dass er auch eingehalten werden kann. Lego Star Wars: The Skywalker Saga ist immer noch lose für 2020 geplant und wird auf allen aktuellen Systemen erscheinen. Wie es mit der Unterstützung neuer Konsolen aussieht ist ebenfalls noch unbekannt, doch Warner Bros. möchte sicher, dass ihre kommenden Star-Wars-Titel auf diesen Konsolen bereitstehen.