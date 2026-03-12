Gerücht: Lego PlayStation soll bis Ende des Jahres erscheinen

HQ

Es sieht so aus, als würde bald eine weitere Ergänzung zu Legos Videospielsammlung kommen, denn ein neues Gerücht von einem sehr erfahrenen und oft genauen Leaker, lego_minecraft_goat, behauptet, dass die ursprüngliche PlayStation bald gebrickt wird.

Ja, wenn Sie schon länger Gesellschaft für Ihr Lego Nintendo Entertainment System und den Game Boy gesucht haben, werden Sie scheinbar bald die PS1 hinzufügen können. Es heißt, dass dieses Set bis Ende des Jahres ankommen wird, wahrscheinlich etwa im Dezember, und dass es 1.911 Stücke umfassen wird, mit Kosten von 159,99 $/€159,99.

Es sollte gesagt werden, dass diese Person zwar meist keine Fehler macht, aber bis Lego oder Sony PlayStation eine offizielle Ankündigung machen, sollten wir diese Nachricht mit gewisser Vorsicht behandeln.

Würdest du dir ein Lego-PlayStation-Set besorgen?