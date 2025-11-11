Gerücht: League of Legends 2 könnte schon nächstes Jahr eintreffen

HQ

Es ist nicht ungewöhnlich, dass langlebige Live-Service-Spiele dedizierte Fortsetzungen erhalten, einfach weil die ursprüngliche Technologie, auf der sie aufgebaut wurden, letztendlich eine deutliche Verbesserung erfordert. Wir haben dies bei Rainbow Six, Overwatch, Smite, Counter-Strike und bald vielleicht sogar League of Legends gesehen.

Ein inzwischen gelöschter Social-Media-Post des Leakers "Summoner Park" hat behauptet, dass Riot Games auf League of Legends 2 weit in der Entwicklung ist und dass es bereits im nächsten Jahr erscheinen könnte. X Benutzer Igenico hat den Beitrag erfasst, bevor er entfernt wurde, wo ausdrücklich erwähnt wird, dass das Spiel auf einer neuen Engine aufgebaut wird, Legacy-Code entfernt wird, dass es den Kerninhalt des Spiels überarbeiten sollte, das charakteristische Gameplay-Format schützen und beibehalten sollte, siehe wichtige Champion Optimierungs- und Balancing-Änderungen, und vieles mehr.

In der Erklärung heißt es: "Es wird nicht nur Legacy-Code entfernen. Aber die Überarbeitung von LoL 2 würde nicht vor der Engine Halt machen. Park behauptet weiter, dass "von den Champion-Fähigkeiten auch umfangreiche Optimierungen und Balancing-Änderungen erwartet werden, während die Champion-Identitäten beibehalten werden".

Die große Frage ist, wie Riot mit der immensen Arbeitsbelastung umgehen wird, die erforderlich sein wird, um all die 170+ Charaktere in einen Nachfolgetitel zu bringen, und welche Art von Belastung dies für die Produktion neuer Inhalte bedeuten wird. Und wie wird sich das auf die kosmetischen Gegenstände auswirken, die die Fans über 15 Jahre lang gesammelt haben, und wie sieht es mit Ranglisten und Leistungswerten aus? Es gibt viele bewegliche Teile, die verschiedene andere Spiele nicht knacken konnten, weshalb diese Live-Service-Fortsetzungen oft so volatil sind, aber unabhängig von der Situation kommt League of Legends jetzt voran und ein sinnvolles Upgrade würde viel bewirken, insbesondere um das MOBA zukunftssicher zu machen.