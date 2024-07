Gerücht: Kumail Nanjiani wurde als Booster Gold gecastet

Einer der Superhelden, die schon früh für die erste Welle von Filmen und TV-Serien in dem Film bestätigt wurden, den die DC-Bosse James Gunn und Peter Safran Gods and Monsters nennen, war Booster Gold.

Der Name mag denjenigen, die DC nicht lesen, nicht besonders geläufig sein, aber es ist ein charmanter und einzigartiger Held aus der Zukunft, dessen Superkräfte im Grunde genommen darin bestehen, zu wissen, was in der Welt passieren wird, und High-Tech-Gadgets. Wer Booster Gold (oder Michael Jon Carter, wie er eigentlich heißt) spielen wird, war bisher nicht bekannt, aber jetzt berichtet Nexus Point News, dass die Rolle besetzt wurde.

Wenn die Informationen stimmen, wurde dem Schauspieler und Komiker Kumail Nanjiani die Ehre zuteil, und er ist kein Unbekannter unter den Superhelden, da er zuvor Kingo im berüchtigten Marvel-Film Eternals gespielt hat.

Angesichts der Tatsache, dass die größte Comic-Con der Welt (die in San Diego) zwischen dem 25. Juli und dem 28. Juli stattfindet, könnte dies der Ort sein, an dem Gunn über bevorstehende DC-Unternehmungen berichtet, einschließlich der Überprüfung dieser Neuigkeiten über Booster Gold.