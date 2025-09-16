Gerücht: KPop Demon Hunters kommt zu Fortnite

HQ

Monatelang dominierte KPop Demon Hunters Netflix, brach einen Rekord nach dem anderen und dominierte die Musikcharts. Es ist bereits bestätigt, dass eine Fortsetzung auf dem Weg ist, und jetzt scheint es, dass die koreanischen singenden Dämonenjäger bald ihren Weg in die Gaming-Welt finden werden.

Die äußerst zuverlässigen Fortnite Leaker Loolo und SpushFNBR berichtet, dass KPop Demon Hunters zu Fortnite kommt, und wir werden nicht lange warten müssen, denn das passiert in dieser Saison. Es wird wahrscheinlich Skins geben, die die Dämonenjäger repräsentieren, und möglicherweise jemanden von The Saja Boys, und wir denken, dass es Tanz-Emotes geben wird.

Weitere Informationen von diesen Leakern werden für "nächste Woche" versprochen. Nimm es mit Vorsicht, da es sich um unbestätigte Informationen handelt, aber diese beiden Leaker haben in der Regel jedes Mal Recht.