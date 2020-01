Gerücht: Kommt The Last of Us: Part II für PC?

Zuletzt tat sich einiges an Sonys Exklusivitätsfront: Wir berichteten von der äußerst erfolgreichen Playstation-Baseball-Serie MLB The Show, die in Zukunft offiziell ein Multiformat-Projekt wird. Letzte Woche haben wir zudem erfahren, dass bisher Playstation-exklusive Spiele, darunter vor allem Horizon: Zero Dawn und offenbar auch Dreams, für den PC veröffentlicht werden soll. Sony selbst gab letztes Jahr bekannt, dass sie tatsächlich mehr Spiele für andere Formate veröffentlichen wollen, nun könnten diese Pläne womöglich begonnen haben.

Es gibt auch Anzeichen dafür, dass ein weiterer exklusiver Playstation-Titel für den PC geplant ist - The Last of Us: Part II. Quelle dieser Spekulation ist das Jobportal LinkedIn, wo Naughty Dog derzeit Programmierer anwirbt, um "neue und bestehende Rendering-Techniken für unser nächstes Spiel, The Last of Us: Part II", zu entwickeln und zu implementieren. Der interessante Teil ist in den Anforderungen der Bewerber zu finden, da Naughty Dog Mitarbeiter sucht, die "ein gründliches Verständnis der aktuellen GPU-Architekturen (AMD GCN, NVIDIA CUDA)" haben. Anzeichen für eine PC-Entwicklung hören hier nicht auf, da das Studio "Erfahrung mit DirectX12" (das sind die Anwendungsprogrammierschnittstellen von Microsoft) und "Erfahrung mit der Konsolen- oder PC-Programmierung" fordert.

Einfach ausgedrückt gibt es einige starke Anzeichen für eine PC-Version von The Last of Us: Part II - auch wenn das hier alles andere als eine Bestätigung ist. Womöglich gleichen die neuen Konsolensystem auch eher dem Aufbau von Computern, sodass diese Ausschreibung auf den Next-Gen-Port hinweist. Wir gehen davon aus, dass nicht jeder von dem Gedanken begeistert sein wird, die beste Version des Spiels in einem Nicht-Playstation-Format zu finden. Andererseits bedeutet das natürlich auch, dass mehr Menschen das Abenteuer genießen könnten. Was haltet ihr von dieser Strategie?

Quelle: Jack of All Controllers.