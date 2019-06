Gerücht: Kommt Ghost of Tsushima innerhalb eines Jahres heraus?

Vor kurzem wurde überraschend das Erscheinungsdatum von Death Stranding bekanntgegeben und auf den November fixiert. Dann gab es zuletzt noch Diskussionen über einen Termin von The Last of Us: Part II und wenn diese beiden Titel genannt werden, denken wir automatisch an ein anderes Playstation-4-exklusives Spiel - Ghost of Tsushima. Das könnte laut neuen Informationen nämlich ebenfalls innerhalb eines Jahres erscheinen.

Ein Reddit-Nutzer aus in Großbritannien weist daraufhin, dass die PEGI dem Spiel kürzlich eine Altersfreigabe ab (16 Jahren) ausgeschrieben hat. Laut den englischen Richtlinien müsse das Spiel innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheinen, ansonsten sei das Siegel ungültig und müsse erneuert werden. Diese Erkenntnis lässt sich in diesem Dokument verifizieren (Vorsicht, Download). Demnach könnte das Action-Adventure von Sucker Punch im Sommer 2020 erscheinen.

Das ist aber natürlich kein Garant dafür, dass der Verifizierungsprozess nicht einfach erneuert wird. Doch wenn die Behörde bereits über Ghost of Tsushima schauen konnte, sollte der Titel ja auch in einem entsprechenden, bewertbaren Zustand sein, oder nicht?