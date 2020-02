Gerücht: Kommen Xcom 2 und Catherine: Full Body zur Switch?

Das südkoreanische Äquivalent zur deutschen Behörde USK hat uns am Wochenende plausible Hinweise zu zwei unangekündigten Nintendo-Switch-Spielen präsentiert. Das erste Game ist Catherine: Full Body, die verbesserte Version des abgefahrenen Atlus-Abenteuers, in dem wir den jungen Mann Vincent auf einem alptraumhaften Flirt begleiten. Die Edition erschien in Europa im vergangenen Herbst mit vielen Extras, sowie einer dritten Protagonistin (mehr dazu in unserer Kritik).

Das zweite Spiel ist Firaxis' fantastisches Strategiespiel Xcom 2. Weil es sich bei dem Eintrag um die Gesamtkollektion zu handeln scheint, gehen wir derzeit davon aus, dass alle vier DLC-Packs in der Hybridversion enthalten sind (inklusive der großen Erweiterung War of the Chosen). Der Titel ist eine solide Fortsetzung eines Spiels, das ein eigenes Genre entwickelt hat und mit seinen rundenbasierten Strategiegefechten sicherlich sehr gut auf die Switch passt.

Da noch keiner dieser beiden Titel offiziell für Nintendos aktuelle Konsole angekündigt wurde, wissen wir folglich nicht, wann sie veröffentlicht werden - und ob. Wir erinnern daran, dass diese Alterseinstufungen normalerweise ziemlich nahe an den tatsächlichen Ankündigungen erfolgen. Sie sind aber keine offiziellen Bestätigungen und deshalb dürfen wir sie auch nicht als solche ansehen.

Quelle: GameXplain