Gerücht: Koei Tecmo scheint sich wieder mit Ninja Gaiden zu beschäftigen

Koei Tecmo hat erst vor kurzem Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung abgeliefert, eine neue Interpretation der bekannten Musou-Formel von Omega Force. Im März haben die Japaner das bockschwere Nioh 2 veröffentlicht, man kann also behaupten, dass das Studio zuletzt gut beschäftigt war. Am Wochenende ist plötzlich ein Patentantrag für Ninja Gaiden 3 aufgetaucht, den die Firma bereits am 3. Dezember in Auftrag gestellt hat. Seitdem wird darüber diskutiert, ob das Team womöglich selbst an einem Remaster/Port des Actionspiels aus dem Jahr 2012 arbeitet oder ob solche Pläne auslagert wurden. Bestätigt ist momentan aber nichts.

Das letzte Spiel der Serie war Yaiba: Ninja Gaiden Z aus dem Jahr 2014, das unglaublich schlecht aufgenommen wurde. Der letzte nummerierte Teil war das sehr mittelmäßige Ninja Gaiden 3: Razor's Edge von 2013, das für viele Serienfans den Wendepunkt darstellte. Gegen eine Neuauflage hätten wir nichts einzulegen, doch realistischer erscheint uns eine Sammlung alter Titel für die Nintendo Switch.

Quelle: Gematsu.