Gerücht: Kingdom Come: Deliverance II Charaktere kommen zu Fortnite

Ist das das seltsamste Fortnite-Crossover... jemals? Es fühlt sich auf jeden Fall so an, als ob die Gerüchte wahr sind, es die seltsamste Aufnahme in einen Fortnite Battle Pass sein könnte, seit Peter Griffin im Battle Bus angekommen ist. Derzeit wird angenommen, dass Kingdom Come: Deliverance II Charaktere zu Fortnite kommen könnten.

Dies kommt von ShpeshalNick vom XboxEra-Podcast, der behauptete, dass bald eine Reihe neuer Charaktere zu Fortnite hinzugefügt werden würden, darunter mehr Mortal Kombat-Charaktere, neue Doom-Charaktere für Doom: The Dark Ages und die Einführung von Jack Black (genau wie der Mann, der nichts mit seinem Minecraft-Charakter zu tun hat), Tony Hawk und Charaktere aus Kingdom Come: Deliverance II.

Wir könnten uns vorstellen, dass, wenn es mehrere Kingdom Come: Deliverance II Charaktere auf den Karten gibt, wir die Einbeziehung von Henry und Sir Hans sehen würden, wobei Katherine vielleicht als tertiärer Charakter hinzugefügt wird. Es wurde jedoch nicht bestätigt, wer dem Fortnite-Roster beitreten wird.

Dennoch scheint es, dass so ziemlich jede IP, die man sich vorstellen kann, bereits ein Fortnite-Crossover hat oder in naher Zukunft eines bekommt. Halten Sie also die Augen offen, während wir abwarten, ob an diesem Gerücht etwas dran ist.