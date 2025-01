Gerücht: Kathryn Hahn soll Mutter Gothel in der Live-Action "Tangled" spielen

HQ

Disneys Live-Action-Adaption von Tangled gewinnt an Fahrt, und Gerüchte deuten darauf hin, dass Kathryn Hahn (Agatha All Along) die Rolle der schurkischen Mutter Gothel übernehmen könnte. Hahn, die für ihre Rolle in WandaVision bekannt ist, wird Berichten zufolge von Disney in Betracht gezogen, so Insider Daniel Richtman. Während die Besetzung noch unbestätigt ist, wird Michael Gracey (The Greatest Showman) Regie führen und Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Love and Thunder) schreibt das Drehbuch.

