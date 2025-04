Gerücht: Jurassic World Rebirth zeigt feuerspeiende Dinosaurier

HQ

Die tödlichen Dinos bereiten sich auf ein weiteres großes Comeback mit Jurassic World: Rebirth vor, dem siebten Film der Reihe, der einige Jahre nach den Ereignissen von Dominion spielt. Und für diejenigen, die die CinemaCon besuchten, gab es einen brandneuen Trailer, derGerüchten zufolge feuerspeiende Dinosaurier enthielt.

"Der Trailer teasert mehrere actionreiche Momente an, darunter einen Versuch, die Eier eines Quetzalcoatlus zu stehlen, was zu einer herzzerreißenden Flucht aus der Luft führt. Ein Mosasaurier-Angriff bringt das Boot eines Forschungsteams fast zum Kentern, und in einer überraschenden Wendung wird ein furchterregender neuer Dinosaurier eingeführt – einer, der aussieht wie ein feuerspeiender T-Rex."

Die Jurassic World-Trilogie mag absurd gewesen sein, aber wenn das wahr ist, wird Rebirth es dem Franchise ermöglichen, vollständig in die Welt der Märchenbücher einzutauchen. Scarlett selbst, die in Rebirth mitspielt, besuchte die CinemaCon und beschrieb es als Kindheitstraum, endlich die Chance zu bekommen, Teil von Jurassic Park zu sein.

Jurassic World Rebirth startet am 2. Juli in den Kinos, wenn wir sehen werden, wie viel Wahrheit hinter der Behauptung der feuerspeienden Dinosaurier steckt.