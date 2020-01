Gerücht: Juni-Termin für Elden Ring?

Auf der E3 im letzten Jahr hat uns der japanische Soulsborne-Entwickler FromSoftware einen interessanten Trailer zu ihrem kommenden Projekt Elden Ring präsentiert, seitdem aber absolut nichts über das Spiel erzählt. Auf den Game Awards Anfang Dezember haben wir das Spiel erneut gesehen, allerdings wurde während der Show kein Wort darüber verloren. Wann beabsichtigt FromSoftware es zu präsentieren?

In der Vergangenheit deuteten einige Gerüchte auf einen Start im kommenden Juni hin und das wird von den Kollegen von SegmentNext in einem kleinen Artikel aufgegriffen. Sie wollen mit Quellen gesprochen haben, die ihnen diesen Zeitplan glaubhaft machen konnten. Außerdem soll FromSoftware zuvor angeblich das Veröffentlichungsfenster auf ihrer eigenen Website auf den Juni datiert haben, jedoch erkennen wir nicht (mehr), dass das wirklich geschehen ist. Es gibt eine Reihe von Gerüchten, die in die gleiche Richtung deuten, aber nichts davon gleicht einer eindeutigen, offiziellen Bestätigung. Wir können also nur auf das warten, was Hidetaka Miyazaki und George R.R. Martin für uns vorbereiten.