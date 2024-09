Gerücht: Josh Brolin soll neue Green Lantern werden

HQ

James Gunn arbeitet hart daran, das DCU so gut wie möglich wieder aufzubauen, und mit den Dreharbeiten zum neuen Superman im Rücken soll er nun hart an Peacemaker arbeiten. Aber auch die Serie Lanterns steht in den Startlöchern, die etwa The Green Lantern Corps sein wird und es wird nun behauptet, dass Gunn seinen Hauptdarsteller dafür gefunden hat, nämlich Josh Brolin.

Laut Podcaster TheInSneider wurde dem Schauspieler die Rolle des Hal Jordan angeboten, d.h. Green Lantern. Doch ob der fast 60-jährige Schauspieler das annehmen wird, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Vielleicht wäre ein jüngeres Talent passender gewesen?

Was denkst du, würde Josh Brolin in die Rolle des Green Lantern passen oder ist er zu alt?